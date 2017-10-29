'Asrın projesi' Marmaray'ı 4 yılda 226 milyon yolcu kullandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhuriyet Bayramı olan bugünün aynı zamanda Marmaray'ın hizmete girişinin 4. yıl dönümü olduğunu söyledi.

"Asrın projesi" Marmaray'ın 29 Ekim 2013'te, yaklaşık 13 kilometrelik Ayrılık Çeşmesi ile Kazlıçeşme arasında hizmete sunulduğunu anımsatan Arslan, "Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünde ulaştırma ailesi olarak büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Çünkü Cumhuriyetimize ve milletimize layık projeleri birer birer hizmete veriyoruz. Bunlardan birisi de Marmaray'dır." diye konuştu.

226 milyon kişi 2 kıta arasını 4 dakikada geçti

Arslan, Marmaray ile bugüne kadar 226 milyon yolcunun büyük bir güven ve konforla Asya ile Avrupa kıtaları arasını dört dakikada geçtiğine işaret etti.

Vatandaşların, Halkalı-Gebze hattının tamamlanmasını da dört gözle beklediklerini belirten Arslan, "İnşallah Cumhuriyetimizin 95. yaş gününde bunu sağlamış olacağız." müjdesini verdi.

Günde toplam 333 sefer yapılan Marmaray'da yoğun günlerde taşınan yolcu sayısının 200 bine ulaştığına işaret eden Arslan, Marmaray'ın sadece İstanbul’un şehir içi toplu ulaşımına değil, çevre korunmasına da büyük katkılar sağladığını bildirdi.

"Yaklaşık 26 bin 300 araç trafikten çekildi"

Arslan, Marmaray'ın işletmeye alınmasıyla yaklaşık 26 bin 300 aracın trafikten çekildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Böylece, çevreye 201 bin ton zehirli gaz salınımı engellenirken, 5 milyon dolarlık zehirli gaz maliyetinden de tasarruf sağlandı. Yine Marmaray'ı kullanan vatandaşlarımızın diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre ortalama bir saat zaman tasarrufu sağladığı esas alındığında, toplam 226 milyon yolcumuz 226 milyon saat tasarruf etmiş oldu."

Arslan, Marmaray'ın sadece şehir içi toplu ulaşım için değil, anahat yolcu taşımacılığı ve lojistik sektörü için de ufuk açan bir proje olduğunu vurgulayarak, projenin uluslararası demiryolu koridoru açısından en önemli halkalardan birisi olduğunu söyledi.

"Demir İpek Yolu" 30 Ekim'de hizmete açılacak

Son 15 yıldır ülkeyi yüksek hızlı ve hızlı demiryolu ağlarıyla örerken, mevcut sistemi yenilediklerini ve modernize ettiklerini anlatan Arslan, "Demir İpek Yolu" olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla hizmete açılacağını ifade etti.