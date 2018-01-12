Asrı Vefa Derneği’nden Akit’e nezaket ziyareti

HABER MERKEZİ - Türkiye’nin gözde sivil toplum kuruluşlarından Asrı Vefa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Çakıcı ve Başkan Yardımcısı Bilal, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.



BİR PLAKET DE ASRI VEFA’DAN



Asrı Vefa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Çakıcı ve Başkan Yardımcısı Bilal Baylan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Akit Medya’nın Küçükçekmece’deki merkez binasında gerçekleşen ziyarette ev sahipliğini İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu yaptı.



Ziyaret sonrasında Karahasanoğlu’na İslam davasına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket takdim eden dernek yöneticileri, nezih ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Karahasanoğlu da ziyaretten duyduğun memnuniyeti dile getirerek, Asrı Vefa’ya başarılar diledi.