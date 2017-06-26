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Aspirini sakın her gün kullanmayın!

Her gün bir Aspirin almanın yılda 3 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığı tespit edildi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:37
Aspirini sakın her gün kullanmayın!

İngiltere'de yayınlanan The Daily Telegraph gazetesi, her gün bir Aspirin almanın yılda 3 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığını gösteren bir araştırmayı birinci sayfasına taşıdı.

Gazeteye göre İngiltere'deki yaşlıların yüzde 40'ı kalp krizi ve felç riskini azaltmak için her gün bir Aspirin kullanıyor.

Gazetenin sağlık editörü Laura Donnelly'nin haberinde her gün bir Aspirin alan kişilerin ölümcül kanamalarla karşılaşma ihtimali yükseliyor.

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırmasına göre 75 yaşından büyük insanlarda bu ihtimal 10 katına kadar yükseliyor.

Uzmanlar daha önce kalp krizi veya felç geçirmiş insanların Aspirin kullanmaya devam etmesini tavsiye ederken buna karşı kanama ihtimalini azaltan başka ilaçlar da almalarını söylüyor.

Doktorlar ise Aspirin kullanmaya başlayacak veya bırakacak insanların önce bir doktora danışmasını tavsiye ediyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:37
  1. Daily Telegraph gazetesi
  2. Aspirin
  3. Aspirin sağlıklı mı
  4. Aspirin zararları
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