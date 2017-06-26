Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda tenis maçı oynandı

ATP World Tour 250 kapsamındaki Antalya Open uluslararası erkekler tenis turnuvası etkinliğinde Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gösteri maçı yapıldı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:23
Aspendos Antik Tiyatrosu'nda tenis maçı oynandı

Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla Türk Ekonomi Bankasının (TEB) ana sponsorluğunda düzenlenen turnuva kapsamında, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda ilk defa gerçekleştirilen etkinlikte, tarihi mekan içerisine kurulan portatif mini tenis kortunda dünyanın 8 numarası Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem ile milli tenisçi Marsel İlhan gösteri maçı oynadı.

Dominic Thiem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, böyle bir güzelliği görmesinin kendisi için büyük bir şans olduğunu belirterek, tarihi mekanı bu kadar büyük beklemediğini söyledi.

Dominic Thiem: Hayatımda böyle bir yeri ilk defa görüyorum

Türkiye'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu anlatan Dominic, "Bizim ülkemizde de çok tarihi eser var ama bu kadar eski bir eser maalesef yok. Başka bir kültür. Hayatımda böyle bir yeri ilk defa görüyorum. Roma'daki Kolezyum'u biliyorum ama burası başka. Turnuvadan sonra kesinlikle buraya gelirim. Daha önce de tatil için Antalya'ya geldim." diye konuştu.

Marsel İlhan: Buraya tekrar gelmeyi çok isterim

Milli sporcu Marsel İlhan ise Antalya'ya daha öncede geldiğini ancak Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ilk defa gördüğünü kaydetti.

Antik tiyatroya hayran kaldığını dile getiren Marsel, "Dünyadaki sayılı tarihi tiyatrolardan biri olduğunu düşünüyorum. Buraya tekrar gelmeyi çok isterim. İlk defa böyle bir organizasyona katılıyorum. Bu ayrı bir duygu. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ünlü sporcular, tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda öz çekim yaptı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:23
  1. Antalya Open
  2. Aspendos Antik Tiyatrosu
  3. Aspendos’ta tarihi maç
  4. ATP World Tour 250
  5. Dominic Thiem
  6. Marsel İlhan
  7. Türkiye Tenis Federasyonu
  8. Anadolu Ajansı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye yayılımcı diyordu fakat...
    1. Türkiye'ye yayılımcı diyordu fakat...
    2. Türk ordusuna karşı yakmaya..
    3. Türklerle Yahudi ve Yunanlıları akraba..
    4. Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi
    5. Siyonist İsrail, Suriye ordusunu vurdu!
    6. Esed rejimi Türkmendağını vuruyor
    7. Terör örgütü PKK sivilleri kaçırdı
    8. Fransa'nın yüzde 28'i esrarkeş
    9. Arnavutluk'a kızan Yunanistan,..
    10. DEAŞ, ABD devlet sitesini hackledi
    11. Bosna hersek şehitlerini anıyor
    12. Yunanistan'da "çöp krizi" sürüyor
    13. Fransa'dan çarpıcı Kırım kararı!
    14. 'Moskova'da bir Türk ölü bulundu'..
    15. O ülkede korkunç olay... Umre'den..
    16. Pereira'dan Fener'e ağır darbe
    17. Galatasaray'a müjde İngiltere'den geldi
    18. Küçük Efe dünyada fenomen oldu
    19. Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası..
    20. Başkan Vergili partililerle bayramlaştı
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...
    Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...