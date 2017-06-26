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Aspendos Antik Tiyatrosu'nda tenis maçı oynandı

ATP World Tour 250 kapsamındaki Antalya Open uluslararası erkekler tenis turnuvası etkinliğinde Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gösteri maçı yapıldı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 22:59
Aspendos Antik Tiyatrosu'nda tenis maçı oynandı

Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla Türk Ekonomi Bankasının (TEB) ana sponsorluğunda düzenlenen turnuva kapsamında, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda ilk defa gerçekleştirilen etkinlikte, tarihi mekan içerisine kurulan portatif mini tenis kortunda dünyanın 8 numarası Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem ile milli tenisçi Marsel İlhan gösteri maçı oynadı.

Dominic Thiem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, böyle bir güzelliği görmesinin kendisi için büyük bir şans olduğunu belirterek, tarihi mekanı bu kadar büyük beklemediğini söyledi.

Dominic Thiem: Hayatımda böyle bir yeri ilk defa görüyorum

Türkiye'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu anlatan Dominic, "Bizim ülkemizde de çok tarihi eser var ama bu kadar eski bir eser maalesef yok. Başka bir kültür. Hayatımda böyle bir yeri ilk defa görüyorum. Roma'daki Kolezyum'u biliyorum ama burası başka. Turnuvadan sonra kesinlikle buraya gelirim. Daha önce de tatil için Antalya'ya geldim." diye konuştu.

Marsel İlhan: Buraya tekrar gelmeyi çok isterim

Milli sporcu Marsel İlhan ise Antalya'ya daha öncede geldiğini ancak Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ilk defa gördüğünü kaydetti.

Antik tiyatroya hayran kaldığını dile getiren Marsel, "Dünyadaki sayılı tarihi tiyatrolardan biri olduğunu düşünüyorum. Buraya tekrar gelmeyi çok isterim. İlk defa böyle bir organizasyona katılıyorum. Bu ayrı bir duygu. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ünlü sporcular, tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda öz çekim yaptı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 22:59
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