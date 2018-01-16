Aslanlar yola çıktı! Kaçacak delik arayacaksınız
Suriye sınırındaki birliklere gönderilen komandolar ile konteyner ve zırhlı araçlar konvoylar halinde Hatay'a geldi.16 Ocak 2018 Salı 15:31
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen konteyner ve zırhlı araçlar ile komando birlikleri, Afrin operasyonu için Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı.
KONVOYLARDA SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Birçok ilden yola çıkan askeri konvoylar, sıkı güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.
ŞANLIURFA'DAN TAKVİYE PERSONEL GÖNDERİLDİ
Şanlıurfa'da konuşlu birliklerden gönderilen askeri araçlar ve personel, zırhlı eskort eşliğinde Gaziantep'ten geçerek Hatay istikametine hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında götürülen konteyner, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.