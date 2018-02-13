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Aslanlar avcıyı yedi!

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda büyük kedigilleri kaçak olarak avladığı tahmin edilen bir kişi aslanlar tarafından yendi.

13 Şubat 2018 Salı 10:50
Aslanlar avcıyı yedi!

Yerel polisin yaptığı açıklamaya göre adamdan geriye yalnızca kafası ve birkaç parça kaldı.AFP ajansına konuşan Limpopo Polis Sözcüsü Moatshe Ngoepe, haftasonu adamdan geriye kalanları bulduklarını söyledi ve ekledi:

"Anladığımız kadarıyla adam parkta kaçak avcılık yaparken aslanlar tarafından öldürülmüş. "Bedeninin tümünü yemişler, neredeyse tümünü. Geriye yalnızca kafası ve birkaç parça kalmış."

Güney Afrika haber sitesi Eyewitness News'e göre adamın öldürüldüğü noktada dolu bir tüfek ve mühimmat bulundu. Limpopo bölgesinde son yıllarda kaçak aslan avcılığında artış görülüyor.

Aslanların beden parçaları Afrika ve diğer kıtalarda geleneksel "ilaçlar" yapmak için kullanılıyor. Doğal yaşam derneği Born Free Foundation'a göre aslan kemikleri ve diğer beden parçaları özellikle Güney Doğu Asya'da yoğun talep görüyor. Bu bölgede kaplan kemiği bulamayanlar aslan kemiği kullanmayı tercih ediyor.

Ocak 2017'de de Limpopo'da üç erkek aslan zehirlenmiş, kafaları ve pençeleri kesilmiş bir halde bulunmuştu. BBC Türkçe

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 10:50
  1. Güney Afrika
  2. avcı
  3. polis
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