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Aslan'ın yıldızı resmen Fenerbahçe'de

Basketbolda küçülme kararı alan Galatasaray'da, sözleşmesi sona eren Sinan Güler yuvadan uçtu. Milli basketbolcu için Fenerbahçe Doğuş devreye girmişti. Sarı-Lacivertli ekip, tecrübeli oyuncuyla iki yıllık anlaşma sağladı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 02:04
Aslan'ın yıldızı resmen Fenerbahçe'de

Geçen sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon için bütçede küçülmeye gitme kararı almış, ardından başantrenör Ergin Ataman'la yolları ayırarak, Erman Kunter'i göreve getirmişti.

Gelecek sezon Eurocup'ta da mücadele edecek Sarı-Kırmızılılar 4 milyon dolarlık bütçe belirlerken, takımdaki oyuncularla teker teker yollarını ayırıyor.

Galatasaray taraftarının en çok sevdiği isimlerden biri olan Sinan Güler de şimdilik takımdan ayrılan son basketbolcu oldu.

Güler'le Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş ilgileniyordu. Fenerbahçe Doğuş, başarılı oyuncuyla senelik 900 bin Dolar'dan 2 yıllık anlaşma sağladı. 

Sarı-Lacivertli kulübün hafta başına resmi açıklamayı yapacağı öğrenildi.

Öte yandan Güler, takımı Galatasaray'dan da 900 bin dolar garanti ücret istemiş ancak olumsuz yanıt almıştı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 02:04
  1. Fenerbahçe
  2. Sinan Güler
  3. Galatasaray
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