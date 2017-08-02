Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aslanapalılar çini sanatını öğreniyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde açılan kursta 50 kişinin çini sanatını öğrendiği bildirildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:32
Aslanapalılar çini sanatını öğreniyor

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan , ’’Kütahya İşkur ile işbirliği halinde açtığımız 2 adet çini kursumuz devam etmektedir. Bu kurslar için kurumumuza 72 kişi başvurdu. Yapılan eleme sonucunda 5er kişilikolmak üzere 2 kurstan oluşan50 kursiyerlerimizi kaydettik. Kursiyerlerimize işkur tarafından sigorta yapıldı. Günlük 35 lira yevmiye ödenmektedir’dedi

Kılıçarslan, ’’Bu tür kursları açarak kursiyerlerimizin aile ekonomisine ve ilçemiz ekonomisine katkı sağlaması asıl hedefimizdir. Kursiyerlerin mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri açısından da önemli olduğunu düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:32
  1. Kütahya
  2. Aslanapa
  3. Kılıçarslan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tillerson: Trump, Rusya yaptırımlarından memnun değil’
    1. Tillerson: Trump, Rusya..
    2. Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a..
    3. Aydın’ın doğusunda yerel kuvvetli..
    4. Sille Baraj Parkı hizmete açıldı
    5. Burak Yılmaz Trabzonspor’da
    6. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    7. Fransa’da evsizlerin sayısı arttı
    8. İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken..
    9. FETÖ'cüler mürted ilan edilsin
    10. Nazilli Belediyesispor klüplerine..
    11. Şehit uzman çavuş son yolculuğuna..
    12. Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı
    13. 8 kişilik gurbetçi aile boğulmaktan..
    14. Mahallenin 30 yıllık içme suyu..
    15. Firari mahkum terör örgütüne..
    16. Tatvan’da halk pazarı kuruldu
    17. Muğla’da ByLock operasyonu
    18. Reuters: En az 40 Rus asker öldü…..
    19. Beijing Guoan, Burak Yılmaz’a veda etti
    20. Sonunda bu da oldu! AK Parti'yi..
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama