Aslanapalılar çini sanatını öğreniyor

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan , ’’Kütahya İşkur ile işbirliği halinde açtığımız 2 adet çini kursumuz devam etmektedir. Bu kurslar için kurumumuza 72 kişi başvurdu. Yapılan eleme sonucunda 5er kişilikolmak üzere 2 kurstan oluşan50 kursiyerlerimizi kaydettik. Kursiyerlerimize işkur tarafından sigorta yapıldı. Günlük 35 lira yevmiye ödenmektedir’dedi

Kılıçarslan, ’’Bu tür kursları açarak kursiyerlerimizin aile ekonomisine ve ilçemiz ekonomisine katkı sağlaması asıl hedefimizdir. Kursiyerlerin mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri açısından da önemli olduğunu düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)