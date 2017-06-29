Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aslanapa’da şehit ailelerine ziyaret

Kütahya’nın Aslanapa Kaymakam Emin Kaymak ve Belediye Başkanı Asaf Akar, şehit ailelerini ziyaret etti.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:02
Aslanapa’da şehit ailelerine ziyaret

Kaymakam Kaymak ziyarette, ’’Şehitlerimizin geride kalan ailesinin milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleri olduğunu biliyor, aziz vatan topraklarının şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olduğunun bilinci ile onları ziyaret edip sorunlarını dinliyoruz. Her zaman yanlarında olduğumuzu bilmeleri bizim için çok önemlidir’’dedi.

Şehitliğin en kutsal mertebe olduğunu bütün şehit ailelerinin de şehit ailesi gururu ve onurunu en iyi şekilde taşıdıklarını söyleyen Başkan Akar ’’Bizler ne yapsak vatan uğruna, bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısını dindiremeyiz. Ancak bize şehitlerden bir emanet olarak kalan bütün şehit ailelerimiz ile vücudundan bir uzvunu vatan uğruna kaybetmiş gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz’’ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 11:02
  1. Kütahya
  2. Aslanapa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halid Meşal'den Katar açıklaması
    1. Halid Meşal'den Katar açıklaması
    2. Türkiye'den çok sert tepki: Misliyle..
    3. Mustafa Pektemek'te son dakika!
    4. Danimarka, cami yardımlarına 'sert..
    5. Darbeciler sınıra tampon bölge kuruyor
    6. Kaos çağrısı yapan kadın bakın kim..
    7. Müslümanlara karşı yeni önlemler..
    8. İsrail bir kez daha o noktaları vurdu
    9. 762 yıllık Mevlevihanede eller yeniden..
    10. Çankaya’dan muhtarlara kültür gezisi
    11. Bi bıkmadılar gitti! AK Parti ve..
    12. Yaralılara yardım ederken darbeciler..
    13. NATO panikte... daha fazla asker..
    14. Meteorolojiden kuvvetli sıcak hava..
    15. Nazilli’de yangın ekipleri 24 saat..
    16. Anne kızın umudu istiridye mantarı oldu
    17. ABD geri adım atıyor... o uygulama..
    18. Belhanda yola çıktı, İstanbul'a geliyor!
    19. Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    20. Türk heyeti İsviçre'de Kıbrıs'taki..
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...