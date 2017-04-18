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Aslanapa’da 525 öğrenciye trafik eğitimi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 525 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Aslanapa’da 525 öğrenciye trafik eğitimi
Eklenme: 18 Nisan 2017, 17:26

Verilen eğitimlerle öğrencilere Kara yolu Trafik Güvenliği eğitiminde, trafik işaret ve levhalarının içerikleri, öğrenci servislerine inme binme kuralları, yayaların karşıdan karşıya geçme kuralları, emniyet kemeri takma ve yaya yolunu kullanma konuları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan videolar izlettirilerek öğrencilerde trafik bilincinin yerleşmesi hedefleniyor. Aslanapa Milli Müdürü Ali Osman Acar, "Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile Sürücü Eğitimleri Konfederasyonları arasında imzalanan Okul Öncesi ve İlkokul Öğrencilerine yönelik Trafik Bilincinin Kazandırılması Protokolü gereği Aslanapa İlçesinde Okul Öncesive İlkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi çalışması Aslanapa İlkokulu ve Aslanapa Anaokulun da verilmiştir. Bu eğitimlerde toplam 525 Okul Öncesi ve İlkokul öğrencilerimize trafik bilincini kazandırma sağlanmıştır" diye konuştu. (YD-EFE)

 
EtiketlerMilli Eğitim BakanlığıKütahyaAslanapa
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 17:26
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