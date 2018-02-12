Aslan liderliğe yükseldi…
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta kapanış mücadelesinde Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde yer alarak liderliğe yükseldi.12 Şubat 2018 Pazartesi 21:57
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta kapanış mücadelesinde Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde yer alarak liderliğe yükseldi.
İLK 11'LER
Galatasaray: Carrasso, Linnes, Serdar, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
Antalyaspor: Ferhat, Sangare, Celutska, Diego, Musa, Charles, Hakan, Maicon, Danilo, Sakıb, Deniz
YORUM YAZ