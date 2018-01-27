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Aslan evinde kükredi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.

27 Ocak 2018 Cumartesi 21:26
Aslan evinde kükredi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadeleyi 2-0 Galatasaray kazandı. Galatasaray adına golleri 37. dakikada Feghouli ve 88. dakikada Gomis kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 41 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Osmanlıspor ise 18 puanla 15. sırada kendine yer buldu. Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşırken, Osmanlıspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 21:26
  1. Osmanlıspor
  2. Galatasaray
  3. Spor Toto Süper Lig
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