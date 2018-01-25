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Aslan Değirmenci'den Psikolojik Harp Uyarısı

Afrin Harekatı'nın başlamasının ardından sosyal medyada yürütülen psikolojik harbe karşı Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Değirmenci uyarılarda bulundu.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:11
Aslan Değirmenci'den Psikolojik Harp Uyarısı

“Psikolojik savaş için açılan sahte hesapların algı operasyonlarına gelmeyelim” diyen Değirmenci, “Sosyal medyadan birlik ve beraberliği bozacak paylaşımlardan kaçınalım. Bir bilgiyi ve fotoğrafı teyit ettiremiyorsak, doğrulatamıyorsak sosyal medyada paylaşmayalım” dedi.

Sosyal medya üzerinden bilgi kirliliği meydana getirmenin ''Suç'' olduğunu belirten Değirmenci, ''İfade ve düşünce özgürlüğünün sınırsız olma talebi, sorumsuz olması talebini içermemelidir. İnternet ortamında yalan haber, bilgi ve görüntü paylaşarak insanların zarar görmesine sebep olanlar tartışmasız bir şekilde suç işlemektedirler. İfade ve düşünce özgürlüğü, terör örgütlerinin PR'ının yapılmasını içermemektedir. Medya organları illegal örgütlerin güçlerini kanıtlamak ve moral üstünlük sağlamak için kullandıkları mecra haline dönüşmemelidir. Yine medya organları; ırkçılık, kin ve nefret bir hastalıktır. Medya organları bu hastalıktan korunmak için gerekli tedbirleri almalı yayılmasını engellemek için üzerine düşeni yapmalıdır. Bunu yaparken en az ırkçılık kadar tehlikeli olan mezhepçilik hastalığı tuzağına da düşülmemelidir. Medya organları, ırkçı, mezhepçi, kışkırtıcı, kin ve nefret içeren bir dil yerine sağduyuyu öne çıkaran, birleştirici bir dil kullanmalıdır. Günümüz şartlarında medya organları, toplumun barışı, huzuru, birlik ve beraberliğin temini için bu konuda üzerine düşen sorumluluğun bilincine vararak önceliklerini ve sorumluluklarını yeniden gözden geçirmelidir. Medya organları ayrıca, yalan bilgi üretmekten, bilgiyi yalan olan başka bir bilgi ile harmanlayarak vermekten, bilgiyi eksik sunmaktan ve fazladan çarpıtıcı bilgi ekleyerek bilgi kirliliği meydana getirmekten kaçınmalıdır. Sosyal medya kullanıcıları da; ülkeyi zaafa uğratmak, kardeşler arasını açmak, kamu otoritesini zayıflatmak, en zayıf anlarında mağdur rolünü oynayarak  illegal amaçlarına ulaşmak isteyen terör örgütlerinin tuzağına düşmemelidir'' diye konuştu.

Değirmenci, ''İçeriği boşaltılmış, gerçekten uzaklaştırılmış, dezenformasyona uğramış bilgiler medya aracılığıyla kitlelere ulaştırılmamalıdır. Sosyal medyadan birlik ve beraberliği bozacak paylaşımlardan kaçınalım. Bir bilgiyi ve fotoğrafı teyit ettiremiyorsak, doğrulatamıyorsak sosyal medyada paylaşmayalım'' dedi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 18:11
  1. aslan değirmenci
  2. Afrin
  3. UMED
  4. Afrin harekatı
  5. MEDYA Haberleri
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