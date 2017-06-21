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Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
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Aslan arabanın lastiğini yemeye çalıştı
Guatemala'da safariye çıkan turistler bir aslan ile karşılaştı. Turistlerin peşini bırakmayan aslan, turistleri arabanın lastiğini çiğneyerek durdurmaya çalıştı.
21 Haziran 2017 Çarşamba 18:10
Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 18:10
Guatemala
aslan
araba lastiği
safari
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