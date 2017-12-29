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Asla büyük bir TIR'a çok yaklaşma

Ana yola katılmak için TIR'ın kör noktasında bekleyen araçlardan biri TIR tarafından feci şekilde eziliyor.

29 Aralık 2017 Cuma 21:37
Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 21:37
  1. Tır
  2. Tır kazası
  3. sizce kim haklı
  • MehmetMehmet6 dk önce
    Taksi durumusun de aracın uzunluğunu ve kavşağın darlığınhesab edememis
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