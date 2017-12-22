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ASKON’dan Trump’a BM çıkışı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Trump'ın dünyayı tehdit etmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

22 Aralık 2017 Cuma 12:08
ASKON’dan Trump’a BM çıkışı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ABD Başkanı Donald Trump’un, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ndeki Kudüs oylaması sonrasında, ABD aleyhine oy kullanan ülkeleri tehdit etmesine ilişkin, “Uluslararası diplomasi teamüllerini ayaklar altına alan ifadeler, ABD Başkanı Trump’ın ruh halini ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Cesur, BM Güvenlik Konseyi’nde 14 ülkenin hür iradelerini ortaya koyarak, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkent olarak tanımasından vazgeçmesini istediğini, Trump’ın tepkisinin ise, ekonomik ve siyasi yönden bu ülkeleri tehdit etmek olduğunu kaydetti. Uluslararası diplomasi teamüllerini ayaklar altına alan ifadelerin, ABD Başkanı Trump’ın ruh halini ortaya koyduğunu ve saygınlığını da kaybettirmeye devam ettirdiğini belirten Cesur, “Şu ana kadar bu konuda milli ve dirayetli bir duruş sergileyen hükümetimizin bundan sonrası için de bu tavrını sürdüreceğine olan inancımız tamdır. İş dünyası olarak ABD yaptırımlarından korkmadığımız gibi, olası bir durumda bunun üstesinden gelebileceğimizi de özellikle belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 12:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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