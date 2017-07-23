ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç: İbadet özgürlüğüne saldırılar kabul edilemez

Altaç, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın uluslararası hukukun koruması altında olması gerektiğini ifade ederek, kutsal ve dokunulmaz olan, yaşam hakkı ve ibadet özgürlüğüne saldırıların kabul edilmez olduğunu kaydetti. Tüm İslam alemini İsrail’in bu saldırgan tutumuna karşı tepki göstermeye davet eden Altaç, “İsrail işgal ettiği tüm Filistin topraklarını terk etmelidir. Mescid-i Aksa derhal ibadete açılmalı, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki tüm kutsal mekanlar Filistinlilerin sorumluluğunda saygı içinde korunmalıdır. Ortaya atılan bir bahaneyle Mescid-i Aksa’ya müdahale edilmiş ve İsrail güçleri tarafından kapıları kapatılmıştır. Üç gün kapalı kaldıktan sonra İsrail polisinin kontrolü ve kapıya konulan metal arama detektörleriyle sınırlı şekilde ziyarete açılmıştır. Her zaman olduğu gibi, vicdanları körelmiştir” dedi.

“Batı dünyası yine bizi yanıltmayarak sessizliğini korumuştur”

İsrail’in, Kudüs’te Müslümanlara saldırısı ve Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmasına sessiz kalan batı devletlerine de tepki gösteren Altaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Batı dünyası yine bizi yanıltmayarak sessizliğini korumuştur. İsrail’in saldırıları bizzat İslam’a karşı yapılan bir saldırıdır. Bu saldırılar, Artık öyle bir boyut almıştır ki ilk kıblemiz de ezan-ı Muhammediye’yi yasaklayacak boyuta gelmiştir. Filistin’deki Müslüman, kardeşlerimiz bilsinler ki duamızla ve gönlümüzle sonuna kadar onların yanındayız. İsrail’in müdahalesi sonucu, ibadet hakkı uğruna şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum.”