ASKON Başkanı Cesur, Yeni Akit’i ziyaret etti

HABER MERKEZİ İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu tarafından ağırlanan Cesur, Akit Medya Grubu’nu yakından takip ettiklerini söyledi.

Başkan Cesur’un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Mustafa Karahasanoğlu, ASKON’a çalışmalarında başarılar temenni etti. Görüşmede, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Oldukça hoş bir ortamda geçen ziyaret sonrası ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur, Karahasanoğlu’na nezaket dolu ev sahipliği için teşekkür etti.

ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur, Akit’i ziyaretinde İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na plaket hediye etti.