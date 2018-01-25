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ASKON Başkanı Cesur, Yeni Akit’i ziyaret etti

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Hasan Ali Cesur, Akit’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:29
ASKON Başkanı Cesur, Yeni Akit’i ziyaret etti

HABER MERKEZİ  İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu tarafından ağırlanan Cesur, Akit Medya Grubu’nu yakından takip ettiklerini söyledi.

Başkan Cesur’un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Mustafa Karahasanoğlu, ASKON’a çalışmalarında başarılar temenni etti. Görüşmede, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Oldukça hoş bir ortamda geçen ziyaret sonrası ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur, Karahasanoğlu’na nezaket dolu ev sahipliği için teşekkür etti.

ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur, Akit’i ziyaretinde İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na plaket hediye etti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 11:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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