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ASKİ Spor'dan efsane olacak Zeytin Dalı desteği

ASKİ Spor Kulübü'nün şampiyon sporcuları ve antrenörleri Afrin Harekatı'na destek için klip hazırladı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 15:48

ASKİ Spor Kulübü' Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı için destek için bir klip hazırladı. Hazırlanan bu klipte  Osmanlı detayları gözlerden kaçmadı. Bunun yanı sıra Osmanlı devrinin 7. pâdişâhı olan Sultan 2. Mehmed Hân'ın  figürleri yer aldı. Büyük emek ve fedarlarlıkla ortaya koydukları başarıları 15 Temmuz ve Çanakkale Şehitleri'nin yanında durarak ölümsüzleştirdiler.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 15:48
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