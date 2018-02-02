Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Askerlik süresi uzatıldı' yalanının kaynağı Hürriyet hedef saptırmaya çalışıyor

Sabah erken saatlerde Genelkurmay'dan yapıldığı iddia edilen bir açıklama ile askerlik sürelerinin uzatıldığını belirten Hürriyet Gazetesi, konunun yalanlanmasının ardından haberi ilk yayınlayan yayın organı olmasına rağmen diğer medya kuruluşlarını hedef aldı.

02 Şubat 2018 Cuma 11:18
'Askerlik süresi uzatıldı' yalanının kaynağı Hürriyet hedef saptırmaya çalışıyor

Hürriyet'ten Uğur Ergan bu sabah Genel Kurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldığını, açıklamada ''Uzun dönem silah altı askerlerin, askerlik süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir'' ifadelerinin kullanıldığını iddia etti.


Bunun üzerine birçok haber kanalı ve haber sitesi, Hürriyet'in iddiasını kamuoyu ile paylaştı. Ancak hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen jet yalanlama sonrası, Hürriyet haberi kendi geçtiğini saklayıp, iddiasına yer veren haber kanal ve sitelerini hedef aldı.


Kamuoyunun büyük tepkisine neden olan yalan haber sonrası sosyal medyadan Hürriyet'e tepkiler yağarken, sanal forumlar ve bloglarda da çeşitli başlıklar açılarak haberin sahibi Hürriyet'in akıl tutulması dile getirildi.

Haberi bütün medya kuruluşlarından önce 08:49'da geçen Hürriyet, kamuoyunu yanıltamadı. İşte Hürriyet'in başkasının olduğunu iddia ettiği yalan haberi...

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 11:18
  1. hürriyet gazetesi
  2. askerlik süresi
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 58 dk önce
    Rabbim başımızdakilere nasıl bir sabır veriyor şaşıyorum! Dört bir yandan saldırıyorlar köpekler.Ben bunların şerefsizliklerini okudukça deliriyorum. Yerimde duramıyorum.! REİSİM Allah seni ve diğer büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin,güç,kuvvet ve sabır versin!
  • TÜRKTÜRK1 sa önce
    FİTNE ÇIKARANA LANETOLSUN LANETOLSUN LANETOLSUN ALMANLARIN ELİNE DÜŞSÜN ONLAR YAHUDİLERİ GEBERTİĞİGİBİHAİNLERİ YAŞATMAZ İNŞALLAHAZABINIZ BOLOLSUN
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
  1. Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
  2. İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi
  3. Maliye Bakanı'ndan ÖTV indirimi müjdesi!
  4. Babadan oğula katliam
  5. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a imza..
  6. Lionel Carole'a şok! Ortada kaldı
  7. Dışişleri'nden ABD'ye tepki!
  8. Tatil bitiyor, okul fobisine dikkat!
  9. Asılanlar gerici asanlar kahraman gibi..
  10. Acun Medyanın Kalemi mi Kırıldı?
  11. Bu yumurtanın tanesi 40 lira!
  12. Görülmemiş hainlik! Ermenistan PKK'ya...
  13. Kadın örgütleri rezalete sessiz!..
  14. FETÖ'cü inşaat devine büyük şok!
  15. Dikkat çeken ittifak açıklaması: Oy..
  16. Bakan Yılmaz 'Asıl öğretmen açığı..
  17. Başbakan müjdeyi verdi: Hiç sollamadan..
  18. Fransa'da helikopterler çarpıştı:..
  19. AB ülkelerini korkutan rapor! 'Terör..
  20. TTB soruşturmasında flaş gelişme
Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!
ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!