'Askerlik süresi uzatıldı' yalanının kaynağı Hürriyet hedef saptırmaya çalışıyor

Hürriyet'ten Uğur Ergan bu sabah Genel Kurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldığını, açıklamada ''Uzun dönem silah altı askerlerin, askerlik süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir'' ifadelerinin kullanıldığını iddia etti.





Bunun üzerine birçok haber kanalı ve haber sitesi, Hürriyet'in iddiasını kamuoyu ile paylaştı. Ancak hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen jet yalanlama sonrası, Hürriyet haberi kendi geçtiğini saklayıp, iddiasına yer veren haber kanal ve sitelerini hedef aldı.





Kamuoyunun büyük tepkisine neden olan yalan haber sonrası sosyal medyadan Hürriyet'e tepkiler yağarken, sanal forumlar ve bloglarda da çeşitli başlıklar açılarak haberin sahibi Hürriyet'in akıl tutulması dile getirildi.

Haberi bütün medya kuruluşlarından önce 08:49'da geçen Hürriyet, kamuoyunu yanıltamadı. İşte Hürriyet'in başkasının olduğunu iddia ettiği yalan haberi...

