Askerlik borçlanmasının yüzde 15'ini devlet karşılıyor

18 ay askerlik borçlanması bedeli olarak ödenen 10 bin 238 TL için bu sene 1535 TL’lik vergi indiriminden yararlanılabilecek. Bu durumda borçlanmanın asgari ücretliler için yüzde 15’i devlet tarafından finanse edilmiş olacak.

Askerlik borçlanmasının bu yıl için günlük tutarı en az 18,96 Türk Lirası. Askerlik borçlanması yapılacak süreye göre emeklilik yaşı bir yıl öne çekilebiliyor. Bunun için dilekçeyle SGK’ya müracaat etmek yeterli oluyor. Onaylandıktan sonra ödeme yapılması için 1 ay süre veriliyor.

YÜZDE 15'İNİ DEVLET FİNANSE EDİYOR

2017 yılında 18 ay askerlik borçlanması bedeli olarak ödenen 10 bin 238 TL için 1535 TL’lik vergi indiriminden yararlanılabilir. Böylece askerlik borçlanmasının asgari ücretliler için yüzde 15’i devlet tarafından finanse edilmiş oluyor.