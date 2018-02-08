Askerliğini yapmayan Ahmet Hakan: Suriyeliler savaşa gitsin!

Kamuoyunda Aydın Doğan'ın garsonu olarak bilinen Ahmet Hakan, Suriyeli mültecilerden rahatsız olduğunu dile getiren bir yazı kaleme aldı.

MÜLTECİ DÜŞMANI DEĞİLİM AMA...

'Mülteci düşmani değilim' diyen Hakan söz konusu yazısında eli silah tutan herkesin savaşabileceğini iddia etti. Askerliğini dahi yapmayan yazarın, eli silah tutan herkesin savaşabileceğine inanması da cehaletini ortaya koymaya yetti.

ARKA PLANDA MÜLTECİ DÜŞMANLIĞI VAR

Halihazırda vatanları için hem rejimle hem de dış güçlerle savaşan Suriyelileri görmezden gelen Hakan'ın mültecileri hedef almasının arkasında büyük bir düşmanlığın yattığı söylendi.