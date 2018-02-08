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Askerliğini yapmayan Ahmet Hakan: Suriyeliler savaşa gitsin!

Vatani görevini yerine getirmeyen Ahmet Hakan'ın savaş uzmanı kesilip, Suriyeli sivilleri cepheye sürmek istemesi 'mülteci düşmanlığı' olarak yorumlandı.

08 Şubat 2018 Perşembe 11:18
Askerliğini yapmayan Ahmet Hakan: Suriyeliler savaşa gitsin!

Kamuoyunda Aydın Doğan'ın garsonu olarak bilinen Ahmet Hakan, Suriyeli mültecilerden rahatsız olduğunu dile getiren bir yazı kaleme aldı.

MÜLTECİ DÜŞMANI DEĞİLİM AMA...

'Mülteci düşmani değilim' diyen Hakan söz konusu yazısında eli silah tutan herkesin savaşabileceğini iddia etti. Askerliğini dahi yapmayan yazarın, eli silah tutan herkesin savaşabileceğine inanması da cehaletini ortaya koymaya yetti.

ARKA PLANDA MÜLTECİ DÜŞMANLIĞI VAR

Halihazırda vatanları için hem rejimle hem de dış güçlerle savaşan Suriyelileri görmezden gelen Hakan'ın mültecileri hedef almasının arkasında büyük bir düşmanlığın yattığı söylendi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 11:18
  1. AHMET HAKAN
  2. SURİYELİ MÜLTECİ

YORUM YAZ

  • vartoluvartolu2 sa önce
    ne olmuş yani sayın yazar askerliğini yapmayan sadece omu onun gibi çok var biz söylediğine bakalım Suriyeliler jöleli saçlarla parklarda gezeceğine gitsin şerefsizler vatanlarını savunsunlar eğitim vermek kolay bizim silahlı kuvvetlerimiz bir ay içinde odundan bir savaşçı yaratır merak etme
  • misafirmisafir2 sa önce
    peki bu haberi yapan arkadaşlar kaçınız askere gitt
  • sancarsancar2 sa önce
    başka askerlik yapmayanlar iha kontrol merkezinde savaş takip ediyor, ona sesini çıkartamıyonuz ama..
  • AbdoAbdo2 sa önce
    Öso gidince de savaşmaya bu seferde öso yu deaş militanı diyor şerefsizler. Öso suriyelilerin insanlarıdır
  • haydar akhaydar ak2 sa önce
    ne var bunda ahmet hakan doğru söylemiş gitsinler topraklarını savunsunlar
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