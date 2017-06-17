Askerlerine operasyon yapılan ABD'den flaş açıklama!
Afganistan ordusu bir Afgan askeri tarafından ABD'li askerlere yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini ve 4 askerin öldüğünü açıklamıştı. ABD'den konu ile alakalı açıklama yapıldı.17 Haziran 2017 Cumartesi 18:09
Afganistan'da bulunan ABD askerlerine bir Afgan askeri tarafından saldırı düzenlendi.
AFGANİSTAN EN AZ 4 ABD ASKERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI
Afgan yetkililer saldırı sonrasında en az 4 ABD askerinin hayatını kaybettiğini iddia ederek olayın araştırıldığını söylemişti.
ABD'DEN BU İDDİALARA YALANLAMA GELDİ
ABD'li yetkililer ise Afgan ordusundan yapılan açıklamayı yalanladı ve saldırıda hayatını kaybeden olmadığını 3 askerin yaralandığını söyledi.
ABD'nin Afganistan'da birlikte çalıştığı Afgan ordusu içerisinde ABD'li askerlere yönelik saldırılar son dönemde sıklıkla görülüyor.