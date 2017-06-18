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Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!

Manisa'da 741 askerin zehirlenmesiyle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Son günlerde bölgede depremler var, acaba yeraltı sularından buraya karışma mı var buna bakacağız, altyapımızda sorun var mı hemen değerlendireceğiz." dedi.

18 Haziran 2017 Pazar 16:15
Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Akif Hamzaçebi başkanlığında toplandı.Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa 1. Piyade Er eğitim  Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında görülen gıda zehirlenmesi  vakalarına ilişkin Genel Kurulu bilgilendirdi. Işık, konuşmasının başında şehit aileleri ve gaziler olmak üzere tüm  babaların Babalar Günü'nü kutladı.      Manisa 1. Eğitim Tugayındaki ilk zehirlenme vakasının 23 Mayıs'ta  akşam yemeğinde görüldüğünü, 5 bin 820 askerden bin 47'sinin yemekten  etkilendiğini bildiklerini ifade eden Işık, şunları kaydetti:  "Bu bin 47 askerimizin 209'u hastanelere sevk edildi. Hastanelere sevk  edilen askerlerimizden Hüsnü Özel hayatını kaybetti. Hayatını kaybetme sebebi  henüz otopsi raporu çıkmadığı için resmi olarak açıklanmamakta. Otopsi raporu  bekleniyor. Bunun dışında Burhan Güvenen adlı askerimiz de yoğun bakımda. Dün  gece itibarıyla aldığım bilgi, askerimizin hayati tehlikesi almadığı yönünde.  Olayın hemen ardından gerek idari, gerekse adli tahkikata başlandı. İncelemeler  sonucunda o gün verilen hindi etinde salmonella bakterisi tespit edildi. Bu  teşhis ve tespitten sonra ilgili firmanın yemek ihalesinin feshedilmesi süreci  başlatıldı."

YEMEK KONTROL MENSUPLARININ TAMAMI DEĞİŞTİ 

  Fikri Işık, yemek firmasına ait ihalenin fesih yazısının 16 Haziran'da  Bakanlık tarafından ihaleyi yapan bölge tedarik başkanlığına ve gerekli  tedbirlerin alınması için daha önceden bilgilendirilen bölge komutanlığına  gönderildiğini söyledi.  Bunun ardından birlikteki yemek kontrol teşkilatı mensuplarının  tamamının da değiştirildiğinin altını çizen Işık, "Bu olaydan sonra 16 Haziran  2017'de aynı kışlada bu defa da 69 askerimizin şikayeti oldu. Bu askerlerimiz  hemen müşahade altına alındı. Dikkat çekici olan bu 69 askerimizden 62'sinin aynı  bölükten olmasıdır. Bu vakanın sadece yemekten zehirlenme durumu ile ilgili  olmayabileceğini, başka dış etkenlerin de olma ihtimalini ortaya çıkardı. Bu  konuda da araştırmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

  TÜM İHTİMALLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ 

Işık, dün akşam verilen akşam yemeğinde ise Batı Kışlada benzer bir  olayla karşılaşıldığını, yemek yiyen 5 bin 470 askerden 617'sinin etkilendiğini,  bunlardan da  372'sinin hastanelere sevk edildiğini anlattı. Dün akşam itibarıyla yaşanan olaydan dolayı hayati tehlikesi olan  hiçbir askerin bulunmadığını ifade eden Işık, şu değerlendirmede bulundu: "Dün akşam olayı haber alır almız Kara Kuvvetleri Komutanımızla  birlikte Manisa'ya gittik. Bölgeye ulaşır ulaşmaz askerlerimizi ziyarete gittik.  Olayı askerlerimizden dinledik. İşin ilginç yanı hiç yemek yemediği halde  etkilenen askerimiz var, sadece çorba ve cacık yediği halde etkilenen askerimiz  var, bunun yanında çorba, tavuk eti, pilav, cacık, tatlı yiyen ve etkilenen  askerimiz var. Bu askerlerimizin ifadesi. Yetkililerden aldığımız bilgiler  dahilinde hiçbir ihtimalin dışlanmadan her türlü çalışmanın yapılmasının  gerekliliği kanaatine vardık ve şu anda bu çalışmalar yapılıyor. Sadece olayı bir  yemekten zehirlenme vakası olarak değerlendirmiyor, bunu da içinde barındıran ama  tüm ihtimalleri de hesaba katan bir çalışmayı yürütüyoruz."

 Fikri Işık, olayın hemen ardından Sağlık Bakanlığının kışlada 2 UMKE  ve bir sahra çadırı kurduğunu söyledi.  Askerlerle ilgili ilk müdahalenin burada yapıldığının altını çizen  Işık, kışlada o anda bulunan 3 askeri tabip, 14 hemşire ve 7 yardımcı sağlık  personeline ilave olarak Sağlık Bakanlığınca 15 doktor ve 51 sağlık personelini  kışlaya sevk ederek olaya müdahale ettiğini dile getirdi.  Işık, 23 Mayıs tarihinden bu yana Manisa'da görevli sağlık  personelinin hassasiyetle çalıştığını belirterek, kendilerine olağanüstü  gayretlerinden ötürü teşekkür etti. Işık, "23 Mayıs'tan itibaren yaşadığımız  ikisi gerçekten bizi endişelendiren 16 Haziran'da yemekten olmadığını  düşündüğümüz zehirlenme vakasıyla birlikte bu üç olay bazı tedbirleri hemen  devreye sokmamız gerektiğini gösterdi. Bu son olay öncesinde ilgili firmanın,  gelen raporlar doğrultusunda sözleşmesinin fesih talimatı tarafımdan verilmiştir  ve bu talimat Cuma günü ihaleyi yapan birimimize ulaştırılmıştır." sözlerine yer  verdi.

HAZIR YEMEK UYGULAMASINA GEÇİLDİ 

Bakan Işık, tedbir amaçlı olarak kışlada yemek pişirme faaliyeti bugün  itibarıyla sonlandırıldığını ve hazır yemek paketi uygulamasına geçildiğini  bildirdi.Kışlada bulunan erlerin bu hafta yemin töreni olacağını ve yemin  töreninin ardından, bayramdan hemen önce askerlerin kışladan ayrılacağını  anımsatan Işık, askerlerin kışladan ayrılmasını müteakip hem doğu hem de batı  kışlaya yani 1. Eğitim Tugayına en az beş hafta süreyle asker alınmayacağını  açıkladı. Bu süre içerisinde tugayın bütün alt yapısının gözden geçirileceğini  belirten Işık, "Malum bölgede yoğun depremler var. Her türlü ihtimali göz önüne  aldığımız için acaba yeraltı sularından bir karışma mı var buna bakacağız. Alt  yapımızda bir sorun var mı, yok mu bunu hemen değerlendireceğiz. Bütün  tesislerimizi başta hijyen şartları olmak üzere gözden geçireceğiz." diye  konuştu.  Bu çalışmayı beş haftalık süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerine  işaret eden Işık, bu beş haftalık süreç sonucunda eğer alınan tedbirleri yeterli  görürlerse tekrar burada eğitim faaliyetine başlayacaklarını, yeterli görmemeleri  durumunda ise buraya gelecek askerleri başka eğitim tugaylarına göndereceklerini  ve buradaki tedbirler tam anlamıyla alınana kadar bu çalışmalarını  sürdüreceklerini söyledi. Işık, bu süreçte özellikle tugayın tüm denetimlerini de  yapmış olacaklarını ve aksamalar varsa da bununla ilgili gerekli tedbirleri  alacaklarını aktardı.  "Bu olay bize bir gerçeği daha gösterdi. Sadece fiyat rekabetine  dayanan alım yönteminin silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacına cevap vermediği  açıktır." diyen Işık, bununla ilgili de tedbirlerin alınmasına yönelik  çalıştıklarına değindi.

  185 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Işık, TSK'nın hazır yemek alımına 2000 yılından itibaren başladığını,  2017 yılı itibarıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığının 40 birlik veya kurumunda,  Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 14 birlik veya kurumunda, Hava Kuvvetleri  Komutanlığının 5 birlik veya kurumunda özellikle hazır yemek hizmeti alımının  devam ettiğini bildirdi. Işık, bu şekilde iaşe edilen toplam personel sayısının  96 bin 334, birlik imkanlarıyla iaşe edilen personel sayısının ise bugün  itibarıyla 185 bin olduğunu ifade etti.

 Şu ana kadar tespit ettikleri tüm aksaklıkların önümüzdeki süreçte  tekrar yaşanmaması için bütün tedbirleri aldıklarına ve bundan sonra almaya da  devam edeceklerine dikkati çeken Işık, geçen hafta kara kuvvetleri komutanıyla  birlikte Malatya ve hemen arkasından Yüksekova'ya gittiklerini, orada şehit  aileleri, gaziler, askerler ve güvenlik korucularıyla iftar yaptıklarını, sahur  yemeğini ise Dağlıca'daki taburda yaptıklarını anlattı. Bakan Işık, Dağlıca'da sahur yemeğinde askerlerle bir arada olmanın  kendileri için de ayrı bir mutluluk ve gurur vesilesi olduğunu belirten Işık,  şunları kaydetti:  "Orada hangi şartlarda bu ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği, bu  milletin bölünmez bütünlüğü için mücadele ettiklerini milli savunma bakanı olarak  bizzat yerinde görmüş olmak benim için de tarifi imkansız bir duygu oldu. Bu  vesileyle kahramanca görev yapan tüm silahlı kuvvetler mensuplarımıza,  askerlerimize, polislerimize, jandarmamıza, güvenlik korucularımıza  teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Ne kadar zor şartlar altında görev  yaptıklarını bizzat yerinde görmüş olmanın bana verdiği ağır sorumluluk ve  heyecanla onların bütün ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında kararlılıkla  mücadele edeceğimizi bir kez daha yüce Meclisin huzurunda ifade etmek istiyorum. Bu vatan için toprağa düşmüş, bu toprakların bize ebedi vatan olarak  kalması için hayatlarını gözlerini kırpmadan feda etmiş tüm şehitlere Allah'tan  rahmet diliyorum. Hayatta olan ve tedavisi devam eden bütün gazilerimize  Allah'tan acil şifalar diliyorum."
 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 16:15
  1. Son dakika
  2. son dakika bakan Işık
  3. Milli savunma Bakanı
  4. TBMM
  5. eğitim
  6. Manisa
  • KazakabdalKazakabdal5 sa önce
    Yer altı suları falan filan... sivil halk da zehirlenmiş mi
  • vatandaşvatandaş6 sa önce
    madem öyle depremin merkez üssü izmir karaburun izmirdeki askere neden birşey olmuyor
  • iszugeniszugen6 sa önce
    bu iş sabotaj olabilir araştırılsın hem yemek şirketi çalışanları hemde asker ve subaylar fetö cüler olabilir
  • BekirBekir8 sa önce
    Neden araştırılmasına izin verilmiyor, kimi kolluyorsunuzsayın bakan!!!
  • ömerömer8 sa önce
    Askerlerimizin zehirlenmesi olayi icin meclistearastirilsin diye önerge verildiakp. Ve mhp red etti, soygunculari korumaktir bu red, Allah büyüktür almayi. Askrrin ahini vkkar aheste aheste,,,
  • NedimNedim8 sa önce
    Çalışanların içinde PKK lı vardır. Hangisi doğu kökenli onu araştırın.
  • TalihTalih11 sa önce
    Yemek şirketinin sahibi makbul kişilerden demek ki,deprem bile suçlu çıkarıldığına göre...Adamına göre adalet."Sizden önceki milletler şu sebeple yok olup gittiler: Aralarından soylu, mevki ve makam sahibi biri hırsızlık yapınca onu bırakıverirler, zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca da onu hemen cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki, Muhammed’in kızı Fâtıma hırsızlık yapsaydı, elbette onun da elini keserdim. “Buhârî, Enbiyâ 54, Megâzî 53,
  • Mustafa Mustafa 13 sa önce
    Ucuz etin yahnisi yenmez derler. İhale ucuz .sonuçortata. Çaretan bir standart. Tambir denetleme. Uyan yok muağır bir ceza ver bakimnasıl olur...babanda olsa tolerans olmayacak..
  • Serpil bakırSerpil bakır13 sa önce
    Bu işin içinde fetöcüler vardır muhakkak
  • MuratMurat15 sa önce
    Olay su da
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