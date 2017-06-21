Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili Emekli Tuğamiral Ertürk'ten korkunç iddia!
Eski Deniz Harp Okulu Komutanı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Manisa'daki zehirlenme olayıyla ilgili korkunç bir iddiada bulundu.21 Haziran 2017 Çarşamba 10:45
Eski Deniz Harp Okulu Komutanı Emekli Türker Ertürk, sosyal medyada paylaştığı bir mesajda FETÖ’nün zehir taktiğine dikkat çekti. Ertürk, "askerlerin zehirlenme olayları için FETÖ’nün kaos yaratma taktiği" dedi.
Ertürk, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "Gıda zehirlenmesi yapmak FETÖ'nün eski taktiğidir, itibarsızlaştırma saldırısı yaptığı komutanların birliklerine karşı! Gıda zehirlenmesi saldırılarının arkasında FETÖ olabilir. Kaos yaratmak için. Yuvalandıkları yemek şirketleri ile" ifadelerini kullandı.