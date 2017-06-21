Askerlerin zehirlenmesi için talimat mı verildi ?

MANİSA 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip her detayı tek tek inceliyor.

Soruşturma kapsamında FETÖ'nün sabotaj ihtimali de değerlendiriliyor. Son dönemde işe giren kişilerin bağlantıları araştırılıyor.

Star'ın haberine göre, askerlerin görüntülerinin FETÖ'cüler tarafından sosyal medyada paylaşılıp hükümet aleyhine propagandaya dönüştürülmesi dikkatleri Pensilvanya'ya çekti.

"ZEHRİN PANZEHİRİNİN OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Hain örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in son dönemlerde yayınlanan videolarında birçok şifreli 'zehir' mesajı verdiği ortaya çıktı. FETÖ elebaşı Gülen'in geçtiğimiz aylarda çekilen videosunda söyledikleri dikkat çekti.

İşte o mesajlardan bazıları: "Bir sürü insanın canına zehir zemberek gibi cinas işiyor." "İftarınızı zehir edenler. İmsakınızı zehir edenler..." "Zehirleyen faktörler çoktur." "Ama izin henüz Sen’in tarafından çıkmadığından dolayı, ‘emre itaatteki incelik’e bağlılık içinde Sen’den ferman geleceği âna kadar bu zehir-zemberek firkate, bu dâüssılaya katlanmaya çalışıyorum.” "O kadar çok şeyden zehirlenmiştir ki bu zehrin panzehirinin olduğunu sanmıyorum. Ölen mezara geride kalan da yoğun bakıma." "İstediğimi yaparım mülahazasına kapılma... Zehirlenmelerdir bunlar."

Balyoz kumpasında adı geçen ve görevinden istifa eden eski Deniz Harp Okulu Komutanı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk de FETÖ'nün zehir taktiğine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Ertürk, "Kaos yaratmak için gıda zehirlemesi yapmak eski taktikleri. İtibarsızlaştırma saldırısı yaptığı komutanların

birliklerine karşı!"

SoruşturmaDA gözaltına alınan ve aralarında yemek şirketinin Manisa'daki yöneticileri, aşçı ve kışlada yemek servisi yapan personelin de bulunduğu 24 kişi hakkınrda ek gözaltı süresi verildi. 16 kişi daha gözaltına alındı. Askerlerden 3'ü dışında hepsi taburcu edildi.