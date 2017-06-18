Savcılıktan askerlerin zehirlenme olayına ilişkin açıklama!
Manisa Savcılığı, kışlada yedikleri yemekten dolayı zehirlendikleri belirtilen askerlerle ilgili olarak açıklamada bulunarak olayla ilgili gözaltıların olduğunu bildirdi.18 Haziran 2017 Pazar 10:55
Manisa Savcılığı, kışlada yedikleri yemekten dolayı zehirlendikleri belirtilen askerlerle ilgili olarak açıklamada bulundu. Açıklamada, 731 askerin yemekten etkilendiği ve yemek şirketinden 21 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.
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