İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Savcılıktan askerlerin zehirlenme olayına ilişkin açıklama!

Manisa Savcılığı, kışlada yedikleri yemekten dolayı zehirlendikleri belirtilen askerlerle ilgili olarak açıklamada bulunarak olayla ilgili gözaltıların olduğunu bildirdi.

18 Haziran 2017 Pazar 10:55
Savcılıktan askerlerin zehirlenme olayına ilişkin açıklama!

Manisa Savcılığı, kışlada yedikleri yemekten dolayı zehirlendikleri belirtilen askerlerle ilgili olarak açıklamada bulundu. Açıklamada, 731 askerin yemekten etkilendiği ve yemek şirketinden 21 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.

AYRINTILAR GELECEK...

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 10:55
  1. Manisa
  2. Manisa Savcılığı
  • Cemil sametCemil samet52 dk önce
    Askerin yemegini suyunu sirkete.yada muteahite birakirsan olacagi budur. Askerin yedigi ictigi staretejik konudur. Birisi hainlik yapabilirdi,mehmetciklermize kiyabilirdi. Asker yemegini kendi pisirsin. En azindan ne yedigini bilir.
  • Betül Betül 55 dk önce
    Fetocuların işi kesin
  • hercaihercai2 sa önce
    Askeriye yemegini niye kendi pisirmiyor, asci askermi yok yoksa?
  • Ahmet ümitAhmet ümit3 sa önce
    Dürüst olun dürüst ADAM OLUN ADAM. Neden Hükümet kanadından ve BAKANLIKTAN bir karar ve tutuklamaya ilişkin haber çıkmıyor.
  • A.tekin A.tekin 4 sa önce
    Abi alin o sirketten baska sirkete verin adilik yapiyorlar isde 4 oldu bunla kasti niyet var belli...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
  1. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
  2. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
  3. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
  4. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
  5. Fotokapanla görüntülendiler
  6. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
  7. Ses getiren transfer: İşte Dani..
  8. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
  9. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
  10. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
  11. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
  12. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
  13. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
  14. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
  15. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
  16. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
  17. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
  18. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
  19. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
  20. Terör örgütü, peşmergeye saldırdı
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti