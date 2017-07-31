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Askerlerin darp görüntüsü yurt dışından servis edilmiş

Hudut hattında yakalanan kaçaklara kötü muamele yapan askerlerin görüntülerinin yurt dışından servis edildiği belirlendi. Söz konusu olayın Türkiye'yi ve TSK'yı zorda bırakmak ve yıpratmak amacıyla bilinçli olarak yapıldığı değerlendiriliyor.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:31
Askerlerin darp görüntüsü yurt dışından servis edilmiş

Hudut hattında yakalanan kaçaklara kötü muamele yapan askerlerin görüntülerinin yurt dışından servis edildiği belirlendi. Söz konusu olayın Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini zorda bırakmak ve yıpratmak amacıyla bilinçli olarak yapıldığı değerlendiriliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesinde yer alan ve yurda kaçak girmeye çalışırken yakalananlara yönelik bir grup askerin kötü muamelesini içeren görüntülerin ardından hemen idari tahkikat heyeti görevlendirildi.

Heyetin incelemelerine göre, olay 28 Temmuz saat 11.00 civarında hudut bölüklerinden birinde meydana geldi. Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 4 Suriyeli, Seferli- Sivri kavak yol kavşağında, Piyade er S. B. ve Piyade Onbaşı E. P. tarafından tespit edildi. Piyade er S.B. yakaladığı Suriyelileri nöbet mevzisine getirdi. Devriye nöbetçileri Piyade Onbaşı Y.G. ve Piyade er E.U da olayın ardından nöbet tutulan mevziye geldi.

Askerler yakaladıkları kaçakları burada darp ederken Piyade Onbaşı Y.G. de yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Görüntüler olaydan bir gün sonra ise söz konusu onbaşı tarafından "Whatsapp" uygulamasıyla Almanya'da yaşayan "Agido Tom" kullanıcı adlı Feride A'ya gönderildi.

Heyetin incelemesinde, görüntülerin yurt dışından servis edilmiş olması "manidar" olarak nitelendirilirken olay, "Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini zorda bırakmak ve yıpratmak amacıyla bilinçli olarak yapılan eylem" olarak nitelendirildi.

Genelkurmay Başkanlığından olaya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel gözaltına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:31
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