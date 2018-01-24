Askerlerimiz için her ay bağış yapacaklar

Son olarak Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu’da Afrin Operasyonu’nu destekledikleri bildiren bir basın açıklaması yayımladı. Bildiride, “Üyelerimiz ve gönüllülerimiz tehlike ortadan kalkıncaya kadar operasyonun devam etmesi adına emeklilerimiz, çalışanlarımız ve serbest meslek sahiplerimiz her ay aylık gelirimizin %5’ini devletimize bağışlamak istiyoruz. Ordumuza zafer, yöneticilerimize kolaylıklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

HARUN SEKMEN/ İSTANBUL