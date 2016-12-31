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Askerlerimiz El-Bab'da destan yazdı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren askerlerimiz destan yazıyor. Harekatta görevli askerlerimizden birinin sosyal medya platformlarında kahramanlık anlarını anlattı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Askerlerimiz El-Bab'da destan yazdı
Eklenme: 31 Aralık 2016, 14:07
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24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, terör örgütlerinin alçak saldırılarına rağmen, istikrarlı ve kararlı bir şekilde sürdürülüyor. Terör örgütü DEAŞ, kuşatma altında tuttuğu El-Bab'da Türk askerinin ilerleyişini durdurmak için türlü alçaklıklara başvursa da, TSK ilerleyişine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü DAEŞ'in özel kuvvet taburuna gerçekleştirdiği saldırı 2 askerin büyük fedakârlığı sayesinde püskürtüldüğü ortaya çıktı. O gün El Bab'da yaşananlar bölgedeki tarafından sosyal medyada şu şekilde paylaşıldı;

  • "bugün saat 18:00 civarı el bab'da yaşananları müsadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. bugün saat 18:00 gibi ışid militanları özel görev kuvvetinin olduğu yere tüm gücüyle saldırmış. öyle sızma falan değil. bmp'lerle zırhlı araçlarla, bombalı araç ve yaya canlı bombalarla. resmen katliam yapmaya gelmişler. yaya canlı bombaları, bombalı araçları ve zırhlı araçları sayamadık bile dedi tabur komutanı. ilk başta bizimkiler şaşkınlık yaşayıp pozisyon almaya çalışmışlar. sonra iki m60 tankı mevzisinden fırlamış atış yapmaya başlamış. çıkar çıkmaz tow isabeti almış. atışa devam etmişler. birer birer tüm araçları ve hedefleri kimi görürlerse, vurulmuş olmalarına rağmen vurmaya başlamışlar.
  • ardından ikinci tow ile vurulmuşlar. tabur komutanı tankı tahliye et emri vermiş. teğmen biz bırakırsak arkada kimse sağ kalmaz demiş. tanktan çıkmamışlar. atış kontrol sistemlerle atışa devam etmişler. tabur komutanı çıkın diye emir vermesine rağmen tankta kalıp atışa devam etmişler. üçüncü tow ile vurulduktan sonra bile atışa devam etmişler. son isabetten sonra tankta atış imkanı kalmadığından mürettebatın tamamını yaralı olarak tahliye etmişler. bu arada diğer tank yanaşıp atışa devam etmiş. onu da vurmuşlar. bu sefer astsubay çavuş tank komutanı ben de çıkmıyorum demiş yaralı olarak atışa devam etmişler. nihayetinde ikinci kez onu da vurmuşlar. şükür şehit yok. iki tank toplam 5 kez vurulmuş.
  • tabur komutanı, manzarayı görmeliydiniz dedi. 'onlarca bombalı araç, zırhlı araçlar canlı bombalar iki tank ile bu kahramanlar sayesinde tamamen imha edildi. bir tane bile sağ kalan olmadı. yüzden fazla terörist önümüzdeki düzlükte cansız yatıyor. şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' dedi. konuştuğum herkesin morali çok yüksek. bir tane genç asteğmen bir tane gencecik astsubay bugün destan yazmışlar."
 
EtiketlerTSK
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