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Askerler savcılığı kuşattı! Hesaplaşma...

Venezuela'da Başsavcı Luisa Ortega, Twitter hesabından makamının askerler tarafından çevrildiğini duyurdu. Başkent Karakas'ta bulunan Ortega, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik sert muhalefetiyle tanınıyor.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:51
Askerler savcılığı kuşattı! Hesaplaşma...

Twitter hesabından açıklama yapan Ortaga, "Başsavcılık makamının asker tarafından kuşatma altına alınmasını reddediyorum. Bu keyfi eylemi, uluslararası ve ulusal toplum önünde kınıyorum" açıklamasında bulundu. 

KURUCU MECLİS TOPLANMIŞTI

Venezuela'da protesto gösterilerine yol açan seçimler sonucunda üyeleri belirlenen Kurucu Meclis toplandı.

Venezuela Başsavcılığı, başkent Caracas'taki mahkemeye, anayasayı hazırlayacak Kurucu Meclis'in toplanmasının yasaklanması için başvuruda bulunmuştu. Başvuruda Kurucu Meclis üyelerinin belirlendiği seçimlerde manipülasyon yapıldığı iddia edilmişti. Tüm itirazlara rağmen Meclis'te ilk oturum yapıldı.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:51
  1. Venezuela
  2. başsavcı
  3. maduro
  • CemilCemil39 dk önce
    Devlet icinde devlet gibi hareket etmek isteyen darbecj bir savcı. Maduro bu gibileri defetmeli.
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