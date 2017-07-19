Askerler nasıl kaçacağını şaşırdı!

Suriyenin doğusunda yer alan Ayn Terma bölgesinde Beşar Esed rejimi ile Muhalifler arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Çatışmaların ortasında kalan rejim askerleri bölgeden nasıl kaçacağını şaşırdı.

Görüntülerde bölgeden çıkmaya çalışan zırhlı birliklerle hareket eden milislerden vurulanlar ve esir düşenler oldu.

Çatışmalarda kendi icad ettikleri silahlarıda kullanan Muhalifler bölgede rejim unsurlarını sıkıştırdıklarını ve şiddetli çatışmalar yaşandığını yerel kaynaklar aktardı.

Islahhaber