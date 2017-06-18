Manisa'da askeriyeye yemek sağlayan şirkete operasyon
Manisa'daki kışladaki gıda zehirlemesi şüphesine ilişkin kışlaya yemek sağlayan şirketin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 çalışanının gözaltına alındığı bildirildi.18 Haziran 2017 Pazar 01:40
Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlemesi şüphesine ilişkin kışlaya yemek sağlayan şirketin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 çalışanının gözaltına alındığı bildirildi.
Manisa Valiliği: "Çocukların genel durumları iyi olduğu"
Manisa Valiliği, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin tedavi altına alınan askerlerin durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin olmadığını bildirdi.
Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 20.00 civarında Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı revirine yapılan ilk müracaatların hemen sonrasında, Tugay Komutanlığında Sağlık Bakanlığı hekimiyle kurulan revir ve triyaj merkezine mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastaların saat 20.45 itibarıyla sevklerine başlandığı belirtildi.
Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde 118, Manisa Devlet Hastanesi'nde 130, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 103, Batı Kışla’da 220 askerin takip altında tutulduğunun bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çocukların genel durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlike taşımadıkları belirtilmiştir. Tugay Komutanlığında ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliğince 2 UMKE çadırı, bir sahra çadırı ek müşahede merkezi olarak kurulmuştur. Şu anda Tugay revirine müracaatlar durmuştur. Tugay revirinden de hastanelere sevkler azalmıştır. Bu arada hastanelerde ilk tedavileri yapılan askerlerin hastanelerden taburcu işlemleri yapılmaya başlamıştır. Her geçen saat taburcu işlemlerinin artacağı değerlendirilmektedir. Durum kontrol altına alınmıştır."
Sağlık Bakanlığı: "Uzmanlarından oluşan 12 kişilik ekip yola çıkmıştır"
Sağlık Bakanlığı'ndan, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesine şüphesine ilişkin, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan başkanlığında enfeksiyon hastalıkları, epidemiyoloji, klinik toksikoloji ve mikrobiyoloji laboratuvar uzmanlarından oluşan 12 kişilik, işinde uzman bir ekibin, olayın sağlık yönünü incelemek üzere özel uçakla yola çıktığını bildirildi.
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osman özkan2 sa önce tek adam RECEP TAYYİP ERDOĞAN cenabı hak yar ve yardımcısı olsun kamuya özel şirketlerden gida ve her türlü araç gereç ve malzemeler ihale yoluyla tedarik ediliyor bu gelişen ve buyuyen bir ülke için özel sektöre verilmiş büyük bir nimet ancak bu malemeleri alan kamu kuruluşlarındaki amir pozisyonlarındaki istisnalar kaideyi bozmaz kalibresi düşükmakam ve mevki için opmedikleri ...ot bırakmazlar görevi alınca dunya umurlarında değildir onları sadece oturdukları koltuklar ilgilendirir. özellikle emniyet ve askeri birliklerimizde ihale ile alınan gide ve ürünler için özel denetim ve kontrol mekanızmalar kurmamış tüm amir pozisyonlarındaki görevliler tutuklanıp incelemeye alınmalıdır. halit yaşar Bükülmez2 sa önce bukadar rezalet olacak şey değil.olay aşikar gibi,bu firma içinde teröristlerin olması muhtemel. Reis sevdalisi2 sa önce Bu isi yapan kesin kilisdar ve adamlari ataputcu kafirlerdir. Iyice arastirilsin ve hepsi acilen idam edilsinler. Cemal kaya2 sa önce Bütün kamu ihaleleri hemen iptal edilmeli.çünkü şu an ihalelerin çoğunluğu pkk ve fetö bağlantılı şirketlerde örnekleri gaziantepte bile var. akit okuru3 sa önce Yemek firmasının adının ishal salgını yapan bir virusle aynı olmasıda çok ilginç. Aytekin4 sa önce Turkiye De terörist ,terör yandascisi destekçilerine idam gelmeden iki yakamız bir araya gelmez.teroristi hapishanede beslemeyeceksin niye sen benim verdiğim vergilerle şehit ailenin verdiği paralarla terörist besliyorsun ülkemde idam edin asın.bu manisadaki yemek firması sahibinide asın gebertin köpeği. Falan filan4 sa önce Subay ve astsubaylarda zehirlenme yok neden Jurnal4 sa önce MANİSADA GÜÇLÜ FETÖCÜ,SİYASİ BİR EL VAR...MANİSAYI BU GÜNE KADAR BABASININ ÇİFTLİĞİ GİBİ KULLANMIŞ VE HER TÜRLÜ YOLSUZLUĞA,UĞURSUZLUĞA KAPI AÇMIŞ.BİLİN BAKALIM KİM SİYASİ? Enver 7 sa önce Uğraşmayın, Fetö'cü deyin geçin. İsmail7 sa önce Bu çocuklar üzerinde ilaç deneniyor olabilir..