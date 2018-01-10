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Askerin çayı Çaykur’dan

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çay ve soğuk çay ihtiyacını karşılayacak ÇAYKUR, bu yıl alınan ilk siparişle birliklere 180 ton çay teslim edecek.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:01
Askerin çayı Çaykur’dan

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çay ve soğuk çay ihtiyacını karşılayacak ÇAYKUR, bu yıl alınan ilk siparişle birliklere 180 ton çay teslim edecek. Soğuk çay için talep miktarının belirlenmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, “gıda maddeleri tedariki”ne ilişkin protokol imzaladı. TSK, protokol kapsamında ÇAYKUR’dan yaklaşık 25 milyon liralık çay ve soğuk çay temin edecek. İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında Mili Savunma Bakanlığına ilk siparişler çerçevesinde 180 ton çay teslim edilecek. Soğuk çay için siparişlerin belirlenmesi bekleniyor. Öte yandan, pirinç, bulgur, barbunya, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, biber salçası, domates salçası, kuru üzüm, nohut, kuru fasulye, bal, makarna, ekmeklik ve yemeklik un, toz şeker, tel şehriye ve arpa şehriye Tarım Kredi Kooperatiflerinden; zeytinyağı, zeytin, zeytin ezmesi gibi ürünler Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden; kuru incir, kuru kayısı, tahin helva, tahin pekmez, fındık ezmesi TARİŞ’ten; ayçiçek yağı Trakya Birlik’ten ve fındık Toprak Mahsülleri Ofisinden alınacak.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 12:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • MuratMurat34 dk önce
    15 sene sonra ve o ladar zehirlenmeden sonra gec kalinmis bir karar
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