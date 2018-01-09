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Askerin çayı ÇAYKUR'dan

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çay ve soğuk çay ihtiyacını karşılayacak ÇAYKUR, bu yıl alınan ilk siparişle birliklere 180 ton çay teslim edecek.

09 Ocak 2018 Salı 14:28
Askerin çayı ÇAYKUR'dan

Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, "gıda maddeleri tedariki"ne ilişkin protokol imzaladı. TSK'de görev yapan er ve erbaşların sağlıklı, kaliteli, güvenli ve dengeli beslenmesini sağlamak, bu kapsamda yerli ürün temin etmek ve çiftçiye destek olmak amacıyla imzalanan protokol kapsamında TSK'nin ihtiyaç duyduğu gıda maddeleri, Milli Savunma Bakanlığınca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili ve bağlı kuruluşlarıyla denetimi altındaki üst birlikler ve kooperatiflerden tedarik edilecek.

TSK, protokol kapsamında ÇAYKUR'dan yaklaşık 25 milyon liralık çay ve soğuk çay temin edecek.

AA muhabirinin ÇAYKUR Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Mili Savunma Bakanlıgˆına ilk siparişler çerçevesinde 180 ton çay teslim edilecek. Soğuk çay için siparişlerin belirlenmesi bekleniyor.

ÇAYKUR'un her ilde bayilikleri bulunduğundan tedarik süreçlerinde herhangi bir ilave tedbire ihtiyaç duyulmadığı, çay üreticilerinin de söz konusu protokol kapsamında kurumdan alım yapılacak olmasını olumlu karşıladığı belirtildi.

Öte yandan, pirinç, bulgur, barbunya, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, biber salçası, domates salçası, kuru üzüm, nohut, kuru fasulye, bal, makarna, ekmeklik ve yemeklik un, toz şeker, tel şehriye ve arpa şehriye Tarım Kredi kooperatiflerinden; zeytinyağı, zeytin, zeytin ezmesi gibi ürünler Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden; kuru incir, kuru kayısı, tahin helva, tahin pekmez, fındık ezmesi TARİŞ'ten; ayçiçek yağı Trakya Birlik'ten ve fındık Toprak Mahsülleri Ofisinden alınacak.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:28
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Gıda
  3. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  4. ÇAYKUR
  5. çay
  6. TARİŞ
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