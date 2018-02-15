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Askerin başına miğferle vurup ölümüne neden olmuştu... O komutana istenen ceza belli oldu

Bursa Gemlik'te askerlik yapan Gökhan Kılıç'ın, nöbette annesiyle cep telefonuyla konuştuğu için başına miğferiyle vurarak ölümüne yol açan Başçavuş Osman Hancı'nın en az 10 yıl hapsi istendi.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:57
Askerin başına miğferle vurup ölümüne neden olmuştu... O komutana istenen ceza belli oldu

Hürriyet'in haberine göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; Askeri Ceza Kanunu'nun 118/4. maddesine göre Hancı'ya 'Kötü muamele sonucunda ölüme sebebiyet vermek' suçundan en az on yıl hapis cezası verilmesi istendi.

İddianamede şüpheli Başçavuş Hancı'nın "Miğfer, tüfeğin ucunda asılıydı. Elimde hafifçe dürterek, kafasına değdirdim. Arkamı döndüğümde Kılıç'ı yerde gördüm. Miğferi yerden alıp diğer nöbetçiye verdim. Nöbetçi de Kılıç'a verdi" şeklindeki ifadesi hatırlatılarak özetle şu değerlendirme yapıldı:

Askeri miğferle döverek öldüren komutan, yalan ifade vermiş

"Namlusu aşağı bakan bir tüfeğin ucuna asılı olan başlığın, kişinin kafa bölgesinden çok uzak bir mesafede olacağı, başlığın kafaya değmesinin direkt kafaya vurulmasıyla mümkün olacağı... Başçavuşun erin başlığını yerden alıp diğer nöbetçi askere vermesi, ast üst ilişkisi bulunan askerliğin doğal kuramına aykırıdır. Komutanın suçüstü yakaladığı askerin düşmesi sonrası ciddi bir yaralanma görmeyince vereceği tepkinin, askere ayağa kalkıp malzemesini toplama emri olduğu, düşen başlığın komutan tarafından yerden alınmasının askerlik yaşantısının olağan akışına aykırı olduğu..."

Kılıç ailesinin avukatı Mustafa Göktürk Karaca, "Savcılık eksiksiz bir iddianame hazırlayarak, vicdanları rahatlattı" dedi.

 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:57
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