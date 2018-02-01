Askerimizi şehit eden terörist silahıyla yakalandı

İçişleri Bakanlığı yayımladığı resmi bir açıklamayla, geçen ekim ayında şehit edilen Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'yı vuran tabancanın ele geçirildiğini belirtti. SİHA destekli operasyonda Bilal Bilir isimli bir terörist yakalandı.

KALAŞNİKOF, TABANCA VE EL BOMBASI BULUNDU

Bakanlık'tan şu açıklama yapıldı:

Diyarbakır-Silvan İlçesi Yeşilbahçe Mahallesi Çukurkaynak Mezrasında İl Jandarma Komutanlığınca SİHA destekli başlatılan operasyon kapsamında, 30 Ocak 2018 Salı günü Şeyhmus Çakmak isimli bir şahsın evinde yapılan aramada; bölücü mensubu Bilal Bilir isimli terörist, 1 adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf., 1 adet Browning Marka Tabanca, 1 adet el bombası ile birlikte yakalanmıştır.

SİLAHIN İNCELENMESİ İLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bölücü terör örgütü mensubu Bilal Bilir'in yakalandığı evin içerisinde ele geçirilen Browning marka tabanca üzerinde yapılan incelemede, bahse konu tabancanın 03 Ekim 2017 tarihinde Diyarbakır- Silvan Bahçelievler Mahallesinde, Silvan J.Komd. A.K.lığı emrinde görevli J.Uzm. Onbaşı Mehmet Kızılca'nın terör örgütü mensuplarınca şehit edilmesi olayında kullanıldığı tespit edilmiştir.

Şehidin annesi cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilmişti.



NE OLMUŞTU?

Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca, Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı'ndan izin alarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıktığı ilçe merkezinde, Diyarbakır Caddesi üzerinde bir araçtaki teröristin silahlı saldırısına uğramıştı. Kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.