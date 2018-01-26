Askeri yetkililer açıkladı: TSK'nın yeni hedefi Bafelyun Tepesi

Farklı illerden gönderilen tanklar Suriye sınırına ulaştı. TSK personeli tarafından tırlardan indirilen tanklar, sınır birliklerine sevk edildi.

Afrin harekâtına katılan iki Atak helikopteri, operasyonu tamamladıktan sonra Hatay'daki üsse döndü.

TSK, harekâtın ilk beş gününde 306 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Kilis’teki yerleşim alanlarını menzilinde bulundurduğu ve Afrin’e ulaşım noktasında kilit konumda olduğu için öncelik verilen Burseya Dağı’nda, pazartesi ve salı günü şiddetli çatışmalar oldu. Dağın daha önce terör örgütü PYD/PKK denetiminde olan bazı bölgeleri ÖSO’nun kontrolüne geçerken, ilerleyiş yağış, sis ve çamur nedeniyle zorlaştı.

YENİ HEDEF: BAFELYUN TEPESİ

Dağda mevcut pozisyonlarını koruyan birliklerin yanı sıra zaman zaman yapılan saldırılara da anında Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile karşılık veriliyor. Burseya Dağı’nın teröristlerden arındırılmasının ardından yeni adresin Kilis’i hedef alan saldırıların yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğu belirtildi

Askeri yetkililer, saldırıların yapıldığı bölgedeki terör hedeflerinin savaş uçakları ve obüslerle vurulduğunu ancak tamamen teröristlerden arındırılması için Burseya’nın ardından Bafelyun Tepesi’ne yöneleceklerini kaydetti. Burseya Dağı ve Bafelyun Tepesi’nin ardından planlamada Afrin ile Azez arasında bulunan Marin, Kastel Cindo, Maranez, Minnag ve Tel Rıfat bölgeleri ile çevresindeki köylerin temizlenmesi var.

‘BÜTÜN TERÖRİSTLER KAÇTI, BİZ YAKALANDIK’

TSK ve ÖSO mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı. Reyhanlı ve Hassa’ya getirilen teröristlerden 3’ü tutuklandı. Harekât öncesinde Suriye'nin Adamanlı Köyü'nde yaklaşık 30 PYD-PKK’lının bulunduğunu söyleyen teröristler, “Tankların girişiyle köydeki bütün örgüt mensupları kaçtı. Biz yakalandık” dedi.

00.57: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaparken bölgedeki PYD/PKK unsurları için "YPG" yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı. Sözlerine herhangi bir düzeltme yapmadan devam eden Nauert, "Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısında DEAŞ'tan gözünü çevirip PKK'nın peşine düştü. Orada istikrar istiyoruz." diye konuştu.

ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı illerden gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı. Askeri personel tarafından tırlardan indirilen tanklar, sınır birliklerine sevk edildi.

ABD'den YPG'ye verdiği silahlarla ilgili açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "YPG'ye verdiğimiz silahlarla ilgili Türkiye ile görüşüyoruz" denildi.