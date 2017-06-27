‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, ABD'nin daha önce vurduğu Şayrat Hava Üssü'nde kimyasal silah saldısı için hazırlıklara dair işaretler bulunduğunu söyledi.

BEYAZ SARAY "VURURUZ" DEMİŞTİ

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Beşar Esad’a 4 Nisan’daki gibi bir kimyasal saldırıya onay vermesi durumunda hem kendisinin hem de ordusunun ağır bedel ödeyeceği uyarısı yaptı.

Beyaz Saray, Esad rejimine yönelik ültimatom gibi mesajını pazartesi akşamı geç saatlerde Sözcü Sean Spicer’ın yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurulmuştu. Açıklamada, Esad rejiminin masum çocukları da kapsayan ve kitlesel ölümlere neden olabilecek bir kimyasal saldırı hazırlığında olduğunun tespit edildiği vurgulanarak ‘Hazırlıklar 4 Nisan 2017’deki kimyasal saldırıdan önceki hazırlıklara benziyor’ denilmişti.

ESAD, RUS ÜSSÜNÜ ZİYARET ETTİ

Öte yandan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Rusya'nın Lazkiye'de yer alan hava üssü Hmeymim'i ziyaret ettiği belirtildi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Esad'ı Hmeymim üssünde Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov karşıladı.