Askeri konvoyun geçişi sırasında patlama!
Erzincan'ın Yaylabaşı Beldesi'nde teröristler askeri konvoyun geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.25 Haziran 2017 Pazar 14:03
Olay bugün Erzincan'a 17 kilometre uzaklıktaki Yaylabaşı Beldesi'nde meydana geldi. Askeri araçların geçtiği sırada PKK'lı teröristler önceden yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Patlama, askeri araç geçtikten sonra meydana geldiği için herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı.
Olay üzerine Yaylabaşı Beldesi'ne çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi ve patlamayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.