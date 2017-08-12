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Askeri konvoyun geçişi sırasında patlama! 2 şehit

Batman'da yola döşenen patlayıcının patlaması sonucunda 2 aker şehit old8

12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:12
Askeri konvoyun geçişi sırasında patlama! 2 şehit

Batman'ın Sason ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Sason ilçesi kırsalındaki Kelhasan bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında yola daha önce PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Saldırıda yaralanan 2 asker, müdahaleye rağmen şehit düştü.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:12
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