Askeri kamuflajlı fotoğrafını paylaşan dizi oyuncusuna 'bedelli' tepkisi

Dizi oyuncusu Burak Özçivit sosyal medya hesabından “Zeytin dalı harekatı” ile ilgili paylaşımda bulundu. Can Feda aldı projesinde bir askeri canlandıran Burak Özçivit, Instagram hesabından yer aldığı projeden çekilmiş asker üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak “Allah ordumuzu korusun.Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle.” yazdı.

Oyuncuya askerliğini bedelli yaptığı konusunda çok sayıda eleştiri ve yorum geldi. Bunun üzerine Burak Özçivit gönderisini yoruma kapattı!