Askeri helikopter Amazon'da kayboldu

Venezuela'da 13 kişilik askeri helikopter Amazon ormanlarında kayboldu. İçinde 13 kişinin bulunduğu helikopteri arama çalışmaları devam ediyor.

Askeri helikopter Amazon'da kayboldu
Eklenme: 03 Ocak 2017, 10:38
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Venezuela'da 13 kişiyi taşıyan askeri helikopterin Amazon ormanlarında kaybolduğu bildirildi.

Venezuela Haberleşme Bakanı Ernesto Villegas, Amazon yağmur ormanlarında kaybolan orduya ait Rus yapımı helikopteri arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların 8 askeri keşif uçağıyla sürdüğünü belirten Villegas, helikopterde bulunanlar hakkında bilgi vermedi.

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlere göre, helikopterde bulunan 13 kişi arasında 5 sivil de yer alıyor.

 
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