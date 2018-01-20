Askeri hava üssüne kara taarruzu başladı
Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü PKK’nın işgalinde bulunan Minniğ Üssü’ne operasyon başlatıldı.20 Ocak 2018 Cumartesi 20:24
YENİAKİT.COM.TR - Akşam üzeri 17.00'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk F-16'ları ilk olarak ABD'nin YPG'ye yardım götürmek için kullandığı Minniğ Havaalanı'nı bombalamıştı.
Türkiye'nin sınır güvenliğini güvene almak için Fırat Kalkanı'ndan sonra başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk F-16'lar gün akşama dönerken havalanıp Afrin'i bombalamaya başladı.
An itibari ile Özgür Suriye Ordusu Minniğ Havaalanı'na kara harekatı başlattı
Muhaliflerin yayınladığı bildiri;
Kaynak: www.yeniakit.com.tr