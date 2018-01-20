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Askeri hava üssüne kara taarruzu başladı

Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü PKK’nın işgalinde bulunan Minniğ Üssü’ne operasyon başlatıldı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 20:24
Askeri hava üssüne kara taarruzu başladı

YENİAKİT.COM.TR - Akşam üzeri 17.00'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk F-16'ları ilk olarak ABD'nin YPG'ye yardım götürmek için kullandığı Minniğ Havaalanı'nı bombalamıştı.  

Türkiye'nin sınır güvenliğini güvene almak için Fırat Kalkanı'ndan sonra başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk F-16'lar gün akşama dönerken havalanıp Afrin'i bombalamaya başladı.

An itibari ile Özgür Suriye Ordusu Minniğ Havaalanı'na kara harekatı başlattı 

Muhaliflerin yayınladığı bildiri; 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 20:24
  1. Özgür Suriye Ordusu
  2. terör örgütü PKK
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