Askeri Eğitim kampı görüntüleri yayınladı

Suriye'de tow atışları ve tanklarıyla Esed rejimine karşı etkin mücadele eden gruplardan Ceyşul izze Askeri eğitim kampının görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Muhalif gruplar arasında sayısının azlığıyla fakat aynı zamanda savaşlarda aktifliği ille bilinen Ceyşul İzze grubu paylaştığı görüntülerde, özel olarak yetiştirilen askerlerinden, tanklarına kadar, operasyon birimlerinin eğitimini görüntüledi.



Ceyşul İzze 13 dakikalık bir video yayınlayarak Askeri eğitim kampını tanıttı.

Ceyşul İzze savaşçıları aynı zamanda Rejim ile yaşanan sıcak çatışmalarda saldırıların nasıl yapılacağınında tatbikatını yapıyor, savaşçılarını sıcak savaşa hazırlıyor.

Görüntülerde Ceyşul İzze grubu tanklarında görüntülerini paylaştı. Suriye savaşında hali hazırda en iyi tow (güdümlü) atıcılar ve envarterinde tank bulunduran guplar arasında olan Ceyşul İzze savaşlarda etkin saldırılar düzenleyerek nokta operasyonlarında yer alıyor.

ıslahhaber