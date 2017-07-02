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Askeri cephanelikte hırsızlık! Portekiz hükümeti uyardı: Dikkatli olun

Portekiz'in başkenti Lizbon'un kuzeydoğusundaki Tancos bölgesinde bir askeri cephanelikten el bombası, roketatar ve askeri malzemeler çalındı. Portekiz hükümeti ve askeri kaynaklar, olası bir terör saldırısına karşı uluslararası toplumu uyardı.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:53
Askeri cephanelikte hırsızlık! Portekiz hükümeti uyardı: Dikkatli olun

Portekiz haber ajansı Lusa'nın ordu ve hükümet kaynaklarına  dayandırarak haberine göre, Tancos'daki cephanelikten 168 el bombası, 44  roketatar, bin 450 mermi ile bazı askeri malzemeler çalındı.

Cephanelikteki güvenlik kameralarının iki yıldır çalışmadığını  söyleyen yetkililer, çalınan silahlarla terör saldırısı yapılabileceği ihtimali  üzerinde duruyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Federico Duarte Rovisco devlet televizyonu  RTP'ye yaptığı açıklamada, cephanelikteki durumla ilgili ordu içinden bilgi  sızdırıldığına dair şüphelerin olduğunu ve devam eden soruşturmaya herhangi bir  müdahale olması engellemek için üst düzey 5 askerin açığa alındığını söyledi.

'Terör ihtimali yüksek'

Genelkurmay Başkanlığı Acil Müdahale Ekibinin eski Direktörü General  Raul Cunha da, Lusa ajansına yaptığı açıklamada, "Bu olayda terör ihtimali  yüksek. Cephaneliği soyanlar neyi alacaklarını ve nasıl gireceklerini çok iyi  biliyordu. Çünkü burası girişi çok zor bir yer. Cephaneliğe girip bu kadar  malzeme çalmaları için zamana ve bir araca ihtiyaç var. İçeriden birilerin yardımı olabilir" şeklinde konuştu.

Portekiz hükümetinin, askeri cephanelikteki hırsızlık olayından dolayı  sınır komşusu İspanya başta olmak üzere uluslararası toplumu olası bir terör tehdidine karşı uyardığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:53
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