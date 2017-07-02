Askeri cephanelikte hırsızlık! Portekiz hükümeti uyardı: Dikkatli olun

Portekiz haber ajansı Lusa'nın ordu ve hükümet kaynaklarına dayandırarak haberine göre, Tancos'daki cephanelikten 168 el bombası, 44 roketatar, bin 450 mermi ile bazı askeri malzemeler çalındı.

Cephanelikteki güvenlik kameralarının iki yıldır çalışmadığını söyleyen yetkililer, çalınan silahlarla terör saldırısı yapılabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Federico Duarte Rovisco devlet televizyonu RTP'ye yaptığı açıklamada, cephanelikteki durumla ilgili ordu içinden bilgi sızdırıldığına dair şüphelerin olduğunu ve devam eden soruşturmaya herhangi bir müdahale olması engellemek için üst düzey 5 askerin açığa alındığını söyledi.

'Terör ihtimali yüksek'

Genelkurmay Başkanlığı Acil Müdahale Ekibinin eski Direktörü General Raul Cunha da, Lusa ajansına yaptığı açıklamada, "Bu olayda terör ihtimali yüksek. Cephaneliği soyanlar neyi alacaklarını ve nasıl gireceklerini çok iyi biliyordu. Çünkü burası girişi çok zor bir yer. Cephaneliğe girip bu kadar malzeme çalmaları için zamana ve bir araca ihtiyaç var. İçeriden birilerin yardımı olabilir" şeklinde konuştu.

Portekiz hükümetinin, askeri cephanelikteki hırsızlık olayından dolayı sınır komşusu İspanya başta olmak üzere uluslararası toplumu olası bir terör tehdidine karşı uyardığı kaydedildi.