Askeri araca roketatarlı saldırı
PKK'lı teröristler Çukurca'dan Van'a hareket eden eden askeri konvoya roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdi.20 Haziran 2017 Salı 00:41
Terör örgütü PKK'nın Çukurca'dan Van'a hareket eden eden askeri konvoya roketatar ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.
TSK'nın açıklaması şu şekilde:
19 Haziran 2017 tarihinde 23.00 sularında Hakkari 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin Çukurca’dan Van’a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmişlerdir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.
Daha fazla yorum göster (1/10)
hamido2 sa önce Konvoy açık vermiştir. Teröristlerden önce keşif ve tedbirleonları imha edilmeliydi . ahmet öztürk3 sa önce Bataklık kurutulmadan bu pkk sorunu çözülmez,reis ne demişti sınırlarımız dışından bir saldırı olursa kimseye sormadan gereğini yaparız demişti,soruyorum bu pkk itleri nerden geliyor sınır ötesindeki kamplardan gelmiyormu,arkadaşlar bizim aklımızla resmen dalga geçiyorlar,reis sürekli yalan söylüyor,soylu ne demişti baharda hepsini temizliyeceğiz terörün T sini duymuyacaksınız demilti,bahar bitti kışa iki ay kaldı,fakat terör bitmedi,resmen aldatılıyoruz,kandil ve suriye kampları durdukça bu terör bitmez EMRULLAH AYGÜN3 sa önce Öncelikle saldırıda şehit olanların şehadetlerini Rabbim kabul buyursun. yaralı kardeşlerimize de Rabbim Şifa versin.Sevgili Yeni Akit yöneticileri; severek okuduğumuz haber sayfalarınızda aşırı derecede kelime hatası ve cümle düsüklükleri oluyor. daha dikkatli olursanız cok iyi olur. zira size yakışmıyor bu eksiklikler. birde başlığın alt tarafındaki açıklamayı tekrar tekrar yazıyorsunuz, bu da cümle kalabalığından başka bir şey değil, hoş görünmüyor. daha kaliteli ve daha net haber yazılarınızı bekliyor ve başarılarnızın devamını diliyorum. turk3 sa önce ORADAKI SEHITLERDEN SORUMLU KOMUTAN HATGALI KOMUTAN. ONCEDEN INTIKAL BOLGESINI CEVRESINI ILERINI TEMIZLEMESI GEREKLI IDI. BOSUNA DRONELER NE ICIN.SUREKLI AYNI SORUN OLUYOR HALA TSK AKILLANMADI PUSUYA YATIYOR HAINLER. TSK SADECE BAKIYOR. HICBIR ONLEM TETBIR YOK. SORUMLU KOMUTANDIR.KOMUTAN YOL CIZER GUZERGAH VERIR, EE KOMUTANLAR DERSNOTLARINA GORE DEGIL STRATEJI KONUSUNDA BILGILI OLANLARI YAPIN MEHMETCIGI OLDURMESINLER. Hkn...3 sa önce Acımadan her oldukları bölgede yok edilmeli her zamanki gibi pkk çapulcularının sahibi abd denen haydut eşkıya terörist dostunun bize sözde dost müttefik gibi görünüp özde sinsi düşman olmasının alçak bir örneği daha ... OSMANLI5 sa önce Silahlar ABD den. .taktik Almanyadan. ..dűşmanlar belli. ..biz ne yapacağız ona bakalım. .!!!? Ahmet5 sa önce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمالْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ya Rabbi bunca peygamberler evliyalar hürmetine , içinde bulunduğumuz ramazan ayı hürmetine,, bunca haksız yere kanı akmış mazlum müslüman kardeşlerimizin hürmetine sen doğrudan veya dolaylı Müslüman üstüne kumpas kurmuş tüm teröristleri , gavurları kahru perişan eyle. Ebediyen Müslümanlara Kurdukları tuzakları tez zamanda bela olarak geri döndür ve o belayı onlar vazgeçene kadar hiç kaldırma. Müslümana yaptıkları şeri işlerden dolayı onları rezil rüsva eyle. Amin اللهم صل علي سيدنا محمد و علي آل سيدنا محمد E.ozdemir.6 sa önce Nedense aklıma dun serbest bırakılan kırmızı fularlı(yularlı ) kahpe kızın anne ve babasi geldi. timurrayne7 sa önce Terör dünyanın hiçbir yerinde bitmez... cia i bombalamadıktan sonra . Oda bu kafayla yakındır .Ulan rusyayla ve Türkiye yle oyunmu olur .Top gibi oynarlar seni. Hy-hy8 sa önce Siz teslim olanlara şevkat elinizi uzatmaya devam edin.Onlarda roketlerle sizi zırhlı araçlarda kızartma yapsın.Böyle yazınca kötü oluyoruz.Bir askerimin tırnağını bir milyon insanın lafına değişmem.Bulduğun yerde yoket!....