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Askeri araç takla attı: Yaralılar var

Iğdır'da bir askeri aracın takla atması nedeniyle 4 asker yaralandı.

23 Ocak 2018 Salı 11:43
Askeri araç takla attı: Yaralılar var

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Karakoyunlu ilçesinde meydana geldi. İçerisinde Iğdır Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin bulunduğu kobra tipi askeri araç, lastiğinin patlaması üzerine takla attı. Araç içerisinde bulunan 5 asker çeçitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Soruşturma başlatıldı

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:43
  1. Iğdır Devlet Hastanesi
  2. askeri araç
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