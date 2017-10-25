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Askeri araç suya kapıldı… Her yerde arıyorlar…

Tekirdağ'da yükselen dere suyuna kapılan zırhlı personel taşıyıcı araçtaki 1 asker kayboldu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 14:46
Askeri araç suya kapıldı… Her yerde arıyorlar…

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki şiddetli sağanakta zırhlı aracın yükselen dere suyuna kapılması sonucu 1 asker kayboldu.

Olay yerine gelen Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde 4 asker, 2 polis ile 1 vatandaşın bulunduğu zırhlı personel taşıyıcısının şiddetli sağanak sonucu dere suyuna kapıldığını söyledi.

Ceylan, askerlerden 1'inin kaybolduğunu diğer 6 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 14:46
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