Askeri araç suya kapıldı… Her yerde arıyorlar…
Tekirdağ'da yükselen dere suyuna kapılan zırhlı personel taşıyıcı araçtaki 1 asker kayboldu.25 Ekim 2017 Çarşamba 14:46
Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki şiddetli sağanakta zırhlı aracın yükselen dere suyuna kapılması sonucu 1 asker kayboldu.
Olay yerine gelen Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde 4 asker, 2 polis ile 1 vatandaşın bulunduğu zırhlı personel taşıyıcısının şiddetli sağanak sonucu dere suyuna kapıldığını söyledi.
Ceylan, askerlerden 1'inin kaybolduğunu diğer 6 kişinin kurtarıldığını belirtti.